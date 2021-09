Konya şaha kalktı

Süper Lig'de Konyaspor kasırgası dinmiyor. Milli araya deplasmanda Adana Demirspor beraberliğiyle giren yeşil-beyazlılar, dönüşte Mustafa Denizli'nin Altay'ıyla karşılaştı. Konya ekibi, güzel bir futbolun ardından maçtan 3-1 galip ayrıldı. Geçen sezon gelen teknik direktör İlhan Palut yönetiminde eski günlerine dönüş sinyalleri veren Konyaspor, son 8 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlikle yenilmezlik serisini devam ettiriyor. Konya, son mağlubiyetini geçen sezon 28 Nisan'da G.Saray karşısında aldı. "Güzel bir sezon olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanan Palut da "Her oyuncumuza güveniyoruz. Her maça ayrı bakarak, her maçtan puan veya puanlar alarak ligi en yüksekte bitirmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

SONER'İN 800. GOLÜ ATACAĞINI BİLDİ

Altay maçında perdeyi açan Soner Dikmen, Konyaspor'un lig tarihindeki 800. golünü attı. 28 yaşındaki ön libero, "Sportif direktörümüz Adnan Erkan, '800. golü sen atacaksın' demişti. Onun da kulaklarını çınlatalım" dedi.