Konyaspor tam gaz

Süper Lig'in 4. haftasından Altay'ı ağırlayan Konyaspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan yeşil-beyazlı takım, henüz 7. dakikada Soner Dikmen'in attığı golle öne geçti. 20'de Abdülkerim Bardakçı ile farkı 2'ye çıkaran Konyaspor devre arasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Konyaspor İkinci devreye de hızlı başladı. Karşılıklı geçen bu bölümde 3. gol 83'te geldi. Amar Rahmanovic galibiyeti perçinleyen golü kaydetti. En azından bir gol için yüklenen Altay ise aradığını 90'da buldu. Ahmed Rayyan skoru belirleyen golü kaydetti: 3-1. Sezona fırtına gibi başlayan Konyaspor bu sonuçla 4 maçta 3. galibiyetini elde etti ve yükselişini sürdürdü. Altay ise art arda ikinci mağlubiyetini yaşadı.
İLHAN PALUT: HER MAÇ MÜCADELE EDECEĞİZ
Konyaspor hocası İlhan Palut, Altay karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtip taraftarların her maç mücadele edeceği bir Konyaspor izleyeceklerini söyledi. Palut "Bizim için önemli olan bir galibiyet aldık. Oyuncularım iyi mücadele etti. 1-2 gün izinden sonra Giresun maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi.