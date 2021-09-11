Konyaspor - Altay maçı CANLI

Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından dördüncü hafta maçları heyecanı Konyaspor - Altay maçı ile devam ediyor.
Zorlu mücadele Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor.
İLK 11'LER
KONYASPOR - Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi
ALTAY - Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Thiam, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba.
KONYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Altay maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanıyor. Karşılaşma saat 17.00'da başladı.
Konyaspor - Altay karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanıyor.