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Konyaspor - Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ve Altay, Konya'da karşı karşıya geliyor. Sokol Cikalleshi 2 golle Konyaspor takımının en golcü futbolcusu. Daouda Karamoko Bamba ise Altay adına 2 gol kaydetti. ÖTe yandan Altay, oynadığı son 4 deplasman maçını da kazandı. Konyaspor - Altay maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:44 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:08
Konyaspor - Altay maçı CANLI

Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından dördüncü hafta maçları heyecanı Konyaspor - Altay maçı ile devam ediyor.

Zorlu mücadele Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor.



İLK 11'LER
KONYASPOR - Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi
ALTAY - Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Thiam, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba.

KONYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Altay maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanıyor. Karşılaşma saat 17.00'da başladı.

Konyaspor - Altay karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanıyor.

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