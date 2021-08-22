Konyaspor - Başakşehir: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 19.15'te başlayan karşılaşmada Konyaspor sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Youssouf Ndayishimiye ile öne geçen Başakşehir, 51. dakikada Endri Çekiçi ve 87. dakikada Sokol Cikalleshi golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-1'lik skorla tamamlandı

Bu skorla Konyaspor 6 puana yükseldi, Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.