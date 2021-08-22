Konya Başkanı Fatih Özgökçen: Gece gündüz çalışıyoruz

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, hedefleri ve projeleri ile ilgili FOTOMAÇ'a özel açıklamalar yaptı. Özgökçen, "Konyaspor ilk kez deplasmanda açtığı sezona galibiyetle başladı. Elbette eksiklerimiz ve zamanla gelişecek yönlerimiz var. Takımımız ilerleyen haftalarda çok daha iyi seviyelere gelecek. Bu sezon da tüm gücümüzle en iyi yere gelmek için çalışacağız" dedi. "Konyaspor'un ekonomik gerçeklerini bilerek göreve geldik. Amacımız hem başarılı olmak hem de kulübün maddi ve sportif geleceğini yeniden inşaa etmek" ifadelerini kullanan başkan şöyle devam etti: Konyaspor'un menfaatlerine uygun olmayan hiçbir sözleşmeye imza atmayız. Transferde de gece gündüz çalışıyor, geç saatlere kadar bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Takımımıza en makul rakamlara hizmet edecek oyuncular arıyoruz. Çalışkan, özverili oyuncuları alacağız.