Konya seri bozdu

UEFA Konferans Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabartan Sivasspor, ilk hafta Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Konyaspor'u ağırladı. Yiğidolar, geçtiğimiz sezondan beri süregelen yenilmezlik unvanını, yeşil-beyazlılar'a 1-0 mağlup olarak kaybetti. İlk yarıda Sivas'ta Kayode ve Cofie girdikleri pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Konya ekibinde ise Çekici, Abdülkerim ve Cikalleshi, yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz bitti.

CANER KAPTIRDI

İkinci yarıda da karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede 88. dakikada Konyaspor'un kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu, kafayla karşılamak isteyen Caner, meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye kaptırdı. Arnavut santrfor, kaleci Ali Şaşal'ı da çalımlayıp maçın sonucunu ilan etti. İlhan Palut'un öğrencileri; Süper Lig'de 19, bu sezon da Avrupa'da 4 maçtır yenilmeyen Yiğidolar'ın yenilmezlik unvanına son verdi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sonuçtan memnun olmadığını ama takımının performansının umut verici olduğunu söyledi. Çalımbay, "İyi bir başlangıç yapmak isterdik tabii ki. Konyaspor da çok iyi mücadele etti. Kazanmak için elimizden geleni yaptık" yorumunu yaptı.

CIKALLESHI DUYGULARINI TÜRKÇE ANLATTI

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Cikalleshi, tercüman desteğini reddetti ve duygularını Türkçe dile getirdi. Arnavut santrfor, "Bugün, Türkçe konuşacağım. Sivasspor, çok güçlü bir takım. Sahada her şeyimizi verdik. Çok mutluyum" diye konuştu.