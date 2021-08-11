Haberler Konyaspor Konya’da Miya yol ayrımında

Konya’da Miya yol ayrımında

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ugandalı 10 numaraları Miya'nın biletini kesti. Palut, "Kullanmak isteyeceğim bir oyuncu değil" derken, kontratı sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki maestronun transferi için her türlü kolaylık sağlanacak.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Konya’da Miya yol ayrımında
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ugandalı 10 numaraları Miya'nın biletini kesti. Palut, "Kullanmak isteyeceğim bir oyuncu değil" derken, kontratı sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki maestronun transferi için her türlü kolaylık sağlanacak. Miya, Konya'da oynadığı iki sezonda 45 maçta 8 gol, 3 asist yaptı.
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