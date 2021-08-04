Süper Lig özeti (05.08.21)

Yeni Malatyaspor, orta sahaya tanıdık bir isim getiriyor. Sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 32 yaşındaki Brezilyalı maestro Boldrin'e teklif yaptı. Başkan Gevrek, 3-4 transfer yapacaklarını ve özellikle orta saha alacaklarını söylemişti. Boldrin, geçen sezon 24 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.



Hatayspor, stoper için rotasını Fransa'ya çevirdi. Fransız basını, bordo-beyazlıların Ligue 2'de Guingamp'ta oynayan Sampaio'yla ilgilendiğini öne sürdü. Kontratı 2024'te bitecek 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, iki haftası geride kalan ligde 1 golle oynadı. Geçen sezon ise 27 maçta ter döktü.