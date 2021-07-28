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Oğulcan’ın hedefi büyük

Konyaspor'un yeni transferi Oğulcan Ülgün, takımı için mücadele ederek milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini belirtti. Altınordu'dan gelen 23 yaşındaki orta saha, Konyaspor'un ardından milli takım ve Avrupa'da oynama hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Oğulcan’ın hedefi büyük
Konyaspor'un yeni transferi Oğulcan Ülgün, takımı için mücadele ederek milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini belirtti. Altınordu'dan gelen 23 yaşındaki orta saha, Konyaspor'un ardından milli takım ve Avrupa'da oynama hedeflerinin olduğunu vurguladı.
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