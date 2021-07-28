Oğulcan’ın hedefi büyük

Konyaspor'un yeni transferi Oğulcan Ülgün, takımı için mücadele ederek milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini belirtti. Altınordu'dan gelen 23 yaşındaki orta saha, Konyaspor'un ardından milli takım ve Avrupa'da oynama hedeflerinin olduğunu vurguladı.
Konyaspor'un yeni transferi Oğulcan Ülgün, takımı için mücadele ederek milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini belirtti. Altınordu'dan gelen 23 yaşındaki orta saha, Konyaspor'un ardından milli takım ve Avrupa'da oynama hedeflerinin olduğunu vurguladı.