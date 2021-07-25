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BB Erzurumspor - Konyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1'inci Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Konya'ya galibiyeti getiren golleri Hadziahmetovic ve Rahmanovic kaydetti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:32
BB Erzurumspor - Konyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya BB Erzurumspor, Szumski, Celal, Aykut, Fırat, Mustafa, Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Özgür, Novikovas, Ahmet ve Olanare ilk 11'iyle başladı. Konyaspor'un ilk 11'i ise Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Daci ve Cikalleshi'den oluştu. Konyaspor, 9'uncu dakikada Hadziahmetovic'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 22'nci dakikada Rahmanovic, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Erzurumspor, 69'uncu dakikada Oltan'ın golüyle farkı 1'e indirse de Konyaspor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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