Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk yeniden aday olmayacağını açıkladı

İttifak Holding Konyaspor yönetimi, geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı. Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, pandemi tedbirleri nedeniyle 5 Haziran'da yapılacak kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Hilmi Kulluk, 3 yıldır yaptığını ve yeniden aday olmayacağını belirtti. Kulluk, "Konya'da yaşayan herkes 'Konyaspor'u seviyorum' diyor. Ancak icraata geldi mi, kimse ortalarda yok. Bu yük yönetimin, belediyemizin ve bakanımızın üzerinde. Nereye kadar bunu taşıyacağız? Gelin hep beraber yapalım desek de, Konya'da bunun karşılığını göremedim" dedi.

242 MİLYON 549 BİN LİRA BORCU VAR

Hilmi Kulluk, kulübün 242 milyon 549 bin lira borcu olduğunu belirtti. Yaşanan pandemide Konyaspor'un ligde kalarak mucizeyi başardıklarını ifade eden Kulluk, "Konya'da ilk 500'e giren firmalar var. Bizim topladığımız reklamlar belli, formaya baktığınız da bunu anlarsınız. Konya'da çok iyi firmalar var ama destek yok" diye konuştu.

Konyaspor'un mal varlığının borcunu kapsayacak biçimde olduğunu vurgulayan Kulluk, şöyle konuştu:

''Şu an mevcut 242 milyon 549 bin lira borcumuz var. Satın alma yaptığımız mülkümüz 6 milyon 500 bin lira, pandemi süresince alınan dezenfektan, sporcuların Covid testleri. Bir testin maliyeti 140 lira. Yavru Kartalımıza her yıl aktardığımız yaklaşık 4 milyon civarında. Basketbol takımımıza üstümüze düşen kısmı 2 milyon civarı. Pandemiyle mücadele kapsamında gelir kaybımız 8 milyon 500 bin lira. Kur farkı 15 milyon, ödenen faiz 16 milyon, 30 milyona yakında gelir düşüklüğü var. Eskinden Süper Lig'de mücadele eden takım sayısı 18 iken 21'e çıktı. Ben ilk başkan olduğumda euro kuru 5.30'du, şu an da ise 10.17. bu ikisine baktığınızda kur artışı yüzde 91.98 oldu."