Konya tek attı

Süper Lig'de geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenip 5 maçlık galibiyet özlemini dindiren İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Teknik direktdör İlhan Palut'un eski takımı Göztepe'ye karşı deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlılar, 67'inci dakikada aradığı golü buldu. Atınç Nukan'ın elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Jevtovic ağlara gönderdi. Konyaspor, bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti. Ev sahibi Göztepe ise 51 puanda kaldı. Konyaspor, haftaya evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise G.Birliği'ne gidecek.

PALUT: İYİ BİR OYUN OLDU

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada iki takımı da mücadelelerinden ötürü tebrik ederken, "İyi bir oyun oldu. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

KARAMAN: TEBRİK EDERİZ

Göztepe'nin hocası Ünal Karaman, kıran kırana bir mücadele olduğunu belirterek, "Biz de kazanabilirdik. Fırsatları kaçırdık. Ortada bir mücadele oldu. Rakibimizi tebrik ederiz" diye konuştu.