1 puanı hak etmiştik

Konyaspor cephesi son dakikalarda yenilen gol dolayısıyla çok üzgündü. Teknik Direktör İlhan Palut'un yardımcısı Ersan Parlatan maç sonu röportaj verdi. Parlatan, "Buradan en az 1 puan almak istiyorduk. 87. dakikada puanın elimizden gitmesi bizi üzdü. Ama soyunma odasında oyuncularımızı toparladık. Karagümrük maçı bizim için çok önemli. O maçı kazanıp artık rahatlamak istiyoruz. Basit demeyeyim ama engellenebilecek bir gol yedik. O dakikada böyle bir gol yemek bizim için üzücü ama takımımızı iyi mücadele etti. İstediğimiz ve arzuladığımız hücum geçişlerini yapamadık" şeklinde konuştu.

KRAVETS CEZALI

Konyaspor'da sarı kart gören Artem Kravets cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki Ukraynalı golcü, bu sezon 4. kez sarı kartını aldı. Kravets 2 Mayıs'ta iç sahada oynanacak Karagümrük maçında yok.