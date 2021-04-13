Haberler İttifak Holding Konyaspor Sivas’a yan bakılmıyor

Sivas’a yan bakılmıyor

galibiyetiyle yenilmezlik serisini 11 maça yükselten Yiğidolar, Avrupa kupaları için umutlandı

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Sivas’a yan bakılmıyor
, , ve UEFA 'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra çıkışa geçen Yiğidolar, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. Gradel, , ve gibi etkili isimleri formunu bulan kırmızı-beyazlılar, son olarak 'u 3-1 yenerek tırmanışını sürdürdü. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda 'a 3-1 mağlup olan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Süper Lig'de 47 puanla 9. sıraya yerleşen, bu hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak Sivasspor, kalan 8 maçında Avrupa kupaları için de camiaya umut dağıttı.
SON DAKİKA