Sivas’a yan bakılmıyor

Sivasspor, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı sezona kötü bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra çıkışa geçen Yiğidolar, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. Gradel, Yatabare, Kayode ve Hakan Arslan gibi etkili isimleri formunu bulan kırmızı-beyazlılar, son olarak Konyaspor'u 3-1 yenerek tırmanışını sürdürdü. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Süper Lig'de 47 puanla 9. sıraya yerleşen, bu hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak Sivasspor, kalan 8 maçında Avrupa kupaları için de camiaya umut dağıttı.