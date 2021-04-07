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Konyaspor - Ankaragücü maçı CANLI

'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:57 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:59
Konyaspor - Ankaragücü maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Konyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: , , , , Ahmet, , , , Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika

Ankaragücü: , , , , , Endri, Alper, İbrahim, Börven, ,

.KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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