Haberler İttifak Holding Konyaspor Son dakika spor haberleri: Zymer Bytyqi'den Konyaspor taraftarına mesaj

Son dakika spor haberleri: Zymer Bytyqi'den taraftarına mesaj

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding 'un sol kanat oyuncusu Zymer Bytyqi taraftara mesaj yolladı. Kosovalı hücum oyuncusu, 'yı ve yeşil-beyazlı taraftarları çok sevdiğini söyledi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:48
Son dakika spor haberleri: Zymer Bytyqi'den Konyaspor taraftarına mesaj

bu sezon da kanalından "İzle-Uygula" programını başlatarak, oyuncularını taraftarla buluşturmayı hedefliyor. Programın ilk konuğu olan Kosovalı genç oyuncu Bytyqi, "'da olmaktan çok mutluyum. Elbette şehri, insanlarını ve taraftarını çok seviyorum" dedi. Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine '' demesiyle ilgili de Zymer Bytyqi, "Şüphesiz bunları duymaktan dolayı çok memnunum. Bunu duyduğumda çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Konyaspor 'İzle-Uygula' programında genç oyuncuya da atışlar yaptırılarak o anları kayda aldı.

SON DAKİKA