Alanyaspor galibiyetinde cezalı duruma düşüp forma giyemeyecek olan Diomande ve Rahmanovic'in yanı sıra sakat futbolcuların çokluğu yeşil- beyazlı teknik heyeti endişelendiriyor. Konya'da sakatlıkları bulunan Ozan Can Oruç, Alper Uludağ ve Anicic'in tedavileri sürüyor.