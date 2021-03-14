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Son dakika spor haberi: karşısında 3 isminden yararlanamayacak!

Son dakika spor haberleri... 'in 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda  ile karşılaşacak İttifak Holding 'da , ve forma giyemeyecek.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 13:04
Son dakika spor haberi: Konyaspor Kasımpaşa karşısında 3 isminden yararlanamayacak!

'in 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda ile karşılaşacak İttifak Holding , taktik antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. 'ya konuk olacak Konyaspor'da , ve forma giyemeyecek. Konyasporlu oyuncular, 'nde teknik direktör ve yardımcı antrenör yönetiminde Kasımpaşa maçı antrenmanını sürdürdü. Çabukluk hareketleri ve ısınmayla başlayan antrenman, topla oyunla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

3 YEŞİL-BEYAZLI OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak Konyaspor ve Kasımpaşa maçında tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı forma giyemeyecek.

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