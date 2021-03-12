Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları öncesi 'un 9 yabancı futbolcusu ülkelerinin milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 16:29
Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan 'in aday kadrosunda, kariyerlerini 'da sürdüren 3 isim yer aldı.

Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, , Kosava ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.

Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:

Bosna Hersek: , ,
Slovenya:
Uganda:
Gürcistan:
Arnavutluk:
Kosava: Zymar Bytqi
Fildişi Sahili: Ismael Diomande

SON DAKİKA