Konyasporlu 9 yabancı oyuncuya milli davet

Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek takımlardan Bosna Hersek'in aday kadrosunda, kariyerlerini Konyaspor'da sürdüren 3 isim yer aldı.
Yeşil-beyazlılardan 6 isim ise Slovenya, Uganda, Gürcistan, Arnavutluk, Kosava ve Fildişi Sahili milli takımlarına çağrıldı.
Ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konyasporlu oyuncular şunlar:
Bosna Hersek: İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Amar Rahmanovic
Slovenya: Nejc Skubic
Uganda: Faruku Miya
Gürcistan: Levan Shengelia
Arnavutluk: Sokol Cikalleshi
Kosava: Zymar Bytqi
Fildişi Sahili: Ismael Diomande