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Son dakika spor haberleri: maçında Sehic'ten büyük hata! İşte o pozisyon

'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında sahasında 'yi konuk etti. Ev sahibi ekipte kaleci Sehic, mücadelenin son anlarında inanılmaz bir hata yaptı. 32 yaşındaki kalecinin basit hatası, sarı-lacivertlilere 3. golü getirdi. İşte o pozisyon...

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 21:26
Son dakika spor haberleri: Konyaspor Fenerbahçe maçında Sehic'ten büyük hata! İşte o pozisyon

sahasında ağırladığı 'ye 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler , Osayi Samuel ve 'in golleriyle kritik bir virajı kayıpsız geçti. Konyaspor'un yediği son golde kaleci Sehic'in büyük hatası vardı. 32 yaşındaki file bekçisi, mücadelenin son anlarında Serdar Aziz'in attığı golde inanılmaz bir hata yaptı. Boşnak kaleci, kucağına doğru gelen yan topu elinden kaçırdı ve Serdar Aziz önünde kalan topu boş kaleye göndererek skoru 3-0'a getirdi.

İşte o pozisyon...



Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.

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