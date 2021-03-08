Son dakika spor haberleri: Konyaspor Fenerbahçe maçında Sehic'ten büyük hata! İşte o pozisyon

Konyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler Attila Szalai, Osayi Samuel ve Serdar Aziz'in golleriyle kritik bir virajı kayıpsız geçti. Konyaspor'un yediği son golde kaleci Sehic'in büyük hatası vardı. 32 yaşındaki file bekçisi, mücadelenin son anlarında Serdar Aziz'in attığı golde inanılmaz bir hata yaptı. Boşnak kaleci, kucağına doğru gelen yan topu elinden kaçırdı ve Serdar Aziz önünde kalan topu boş kaleye göndererek skoru 3-0'a getirdi.

İşte o pozisyon...









Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.