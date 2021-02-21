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'da maçı hazırlıkları

, 'in 27. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:07
Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

İttifak Holding , 'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü müsabakasında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışması ile antrenmana başladı.

Tempolu koşu ve 5'e 5 topla oyunla devam eden idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan , , , katılmazken, fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Kaleci ise fizyoterapist yönetiminde salonda başladığı çalışmasını sahada kaleci antrenörü nezaretinde sürdürdü.

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