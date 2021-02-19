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'da şoku

İttifak Holding 'da sezon sonuna kadar 'dan kiralık olarak gelen , antrenmanda sakatlanınca maçının kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 17:32
Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku

'de haftaya 27 puanla 13'üncü sırada giren , 26'ncı hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşılaşacak. hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

SEKİDİKA KADRODA YOK
Antrenmanda sağ uyluk arka kas grubunda sertlik ve ağrı hisseden 'nın uyluk arka adale üst kısmındaki kas tendon bileşkesinde 1'nci derece ödem ve zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan futbolcu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yine aynı şekilde ağrı hisseden Shengelia ise maçı kafilesinde yer aldı. Shengelia'nın durumunun maç saatinde belli olacağı açıklandı.
Öte yandan bir süredir sakat olan kaleci Sehic, antrenör eşliğinde saha ve salon çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Tedavi ve bireysel antrenmanlarına devam eden ve ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına sürdürüyor.

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