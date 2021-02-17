Haberler İttifak Holding Konyaspor Konya'da yüzler gülüyor

'da yüzler gülüyor

galibiyetiyle 6 maç sonra kazanan , deplasmanda oynayacağı Y.Malatya karşılaşması hazırlıklarına başladı. yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncuların yanı sıra kampındaki kaleci katılmadı. Futbolcuların son derece neşeli olması teknik heyeti sevindirdi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:21 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Konya'da yüzler gülüyor
galibiyetiyle 6 maç sonra kazanan , deplasmanda oynayacağı Y.Malatya karşılaşması hazırlıklarına başladı. yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncuların yanı sıra kampındaki kaleci katılmadı. Futbolcuların son derece neşeli olması teknik heyeti sevindirdi.
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