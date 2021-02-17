Konya'da yüzler gülüyor
Denizli galibiyetiyle 6 maç sonra kazanan Konya, deplasmanda oynayacağı Y.Malatya karşılaşması hazırlıklarına başladı. İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncuların yanı sıra Ümit Milli Takımı kampındaki kaleci Ozan Can Oruç katılmadı. Futbolcuların son derece neşeli olması teknik heyeti sevindirdi.
İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:21 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50