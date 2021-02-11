Haberler İttifak Holding Konyaspor İlhan Palut: Konyaspor’u daha iyi yerlere taşıyacağız

: ’u daha iyi yerlere taşıyacağız

'un teknik direktör ile yollarının ayırmasının yerine getirilen , 'u bulunduğu konumdan daha iyi bir yere taşıyacaklarını belirtti.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:58
İlhan Palut: Konyaspor’u daha iyi yerlere taşıyacağız

Palut, yarın ile oynayacakları maçıyla ilgili de, ''Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır" dedi.

Yeşil-beyazlı takım, yarın Beşiktaş'la yapılacak maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü. 'un çiçeği burnunda teknik direktörü , antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Konyaspor'un yıllardır 'de önemli başarılar elde eden takım olduğunu ifade eden Palut, "Süper Lig'deki takımlarla ilgili analizler konusunda bilgi sahibiyim. Konyaspor takımı kabul edilebilir bir başlangıç yapsa da son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi" diye konuştu.

Konyaspor'a gelmeden önce dört takımdan resmi teklif aldığını belirten Palut, Konyaspor'dan gelen teklifin kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek takımın motivasyonunu artırıp, başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra yarın Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"KONYASPOR, KUPA KAZANMA HAZZINI YAŞAMIŞ BİR CAMİA"
Konyaspor'un ligde kritik bir konumda olduğunu söyleyen teknik direktör Palut,'' Biz nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki turlar geçmek ve final oynamak. Yarın bu amaçla sahaya çıkacağız. Beşiktaş güçlü bir takım. Üç gün önce takımımız ligde onlarla bir maç yaptı. Bir daha mücadele vereceğiz. Bu farklı bir mücadele. Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır" diye konuştu.

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