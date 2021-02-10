Palut iddialı

Konyaspor'da Beşiktaş yenilgisi sonrası yolların ayrıldığı İsmail Kartal'ın yerine gelen İlhan Palut, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Kazanma odaklı bir Konyaspor izletmek istediğini söyleyen, son olarak Göztepe'yi çalıştıran 44 yaşındaki hoca, "Çok ileriye bakmaya gerek yok, önümüzdeki iki maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımın enerjisini, sinerjisini artırmak istiyoruz" dedi.



HEDEFİMİZ YARI FİNAL

ilk maçında ironik bir şekilde kupada yarın Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Palut, "Konyaspor camiası ve Konya şehri bir kupa kazanmanın ne olduğunu biliyor. Bu hazzı biliyor. Ligdeki durumumuz bugün itibariyle kritik de olsa kupa mücadelesini daha önemsiz görmek gibi bir lüksümüz kesinlikle yok. Beşiktaş karşısında yarı finale çıkmak için bütün mücadelemizi sahaya yansıtacağız" diye iddialı konuştu.



HAZIR BİR TAKIM BIRAKIYORUZ

Konyaspor'dan ayrılan İsmail Kartal, İlhan Palut'a iyi ve hazır bir takım bıraktığını vurguladı. Kartal, "Sadece takımın bir galibiyete, morale ihtiyacı var. Bu takımın yine çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Konyaspor'a başarılar diliyorum" dedi.