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ile ilk antrenmanına çıktı

ekiplerinden , yeni teknik direktörü ile ilk antrenmanını yaparak maçı hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:19
Konyaspor İlhan Palut ile ilk antrenmanına çıktı

'la yollarını ayıran , teknik direktörlük görevi için anlaştığı ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Perşembe günü çeyrek final maçında 'ı konuk edecek olan Konyaspor bir günlük ara sonrasında yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İlhan Palut'un oyuncularla saha içerisinde yaptığı toplantıdan sonra koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Beşiktaş ile yapılan maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise çalışmayı oyun ile sonlandırdı.


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