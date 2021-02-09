Kartal gitti Palut yolda

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Konyaspor'un ilk adayının İlhan Palut (44) olduğu öğrenildi. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran genç hocayla masaya oturacak yönetim, kısa sürede imza attırmayı planlıyor.