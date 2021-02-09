Haberler İttifak Holding Konyaspor Kartal gitti Palut yolda

Kartal gitti Palut yolda

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan 'da teknik direktör 'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 00:15 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Kartal gitti Palut yolda

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan 'da teknik direktör 'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Konyaspor'un ilk adayının (44) olduğu öğrenildi. Son olarak 'yi çalıştıran genç hocayla masaya oturacak yönetim, kısa sürede imza attırmayı planlıyor.

SON DAKİKA