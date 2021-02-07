Beşiktaş - Konyaspor maçının ardından İsmail Kartal'dan istifa açıklaması!

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "İstifa edecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Ben burada bir karar alabilecek durumda değilim ama yönetim bir karar alırsa saygı duyarım" şeklinde cevap verdi.



"BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK İSTEDİ"



Maçla ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Maça dengeli başladık. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü biraz ele aldık fakat Beşiktaş oyunu dengeledi ve baskısını artırdı. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Beşiktaş daha çok istedi. Bizde de bazı oyuncularımız irade koydu ama olmadı. Sonuçta çok kaliteli bir takım. 10 kişi kalmalarına rağmen daha çok istediler, irade koydular. Kaybettik, 10 kişi takıma karşı kaybetmek üzücü. Çok fazla konuşacak bir şey yok." ifadesini kullandı.