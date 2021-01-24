Konyaspor - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Maç öncesinde ev sahibi 22 puanla 15. sırada yer alırken konuk takım 25 puanla 11. sırada bulunuyor.
Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İLK 11'LER
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Amir, Musa, Jevtovic, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Ribeiro, Gökdeniz, Amilton, Jahovic