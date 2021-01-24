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Konyaspor - Antalyaspor | CANLI

'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Maç öncesinde ev sahibi 22 puanla 15. sırada yer alırken konuk takım 25 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 13:25
Konyaspor - Antalyaspor | CANLI

'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Maç öncesinde ev sahibi 22 puanla 15. sırada yer alırken konuk takım 25 puanla 11. sırada bulunuyor.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...


İLK 11'LER

Konyaspor: , , , , , , , Jevtovic, , Cikalleshi, Kravets

Antalyaspor: , , , Kudriashov, Eren, , Hakan, Ribeiro, , Amilton, Jahovic

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