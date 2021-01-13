Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor'dan 2 transfer birden! Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen...

Konyaspor'dan 2 transfer birden! ve ...

Son dakika transfer haberleri... 'de transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, Konyaspor 2 ismi birden kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:56
Konyaspor'dan 2 transfer birden! Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen...

, Fildişi Sahili illi takımında 18 kez forma giyen ile 1.5 yıllına anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip önlibero ve merkez orta sahada oynayan 28 yaşındaki Ismael Diomande ile sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine kulüp menajeri ve Ismael Diomande katıldı. Ismael Diomande imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk on içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz" dedi. 27 numaralı formayı giyecek olan Diomande, kariyeri boyunca 143 maç 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Konyaspor bir transferi daha resmen duyurdu. Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada "Danimarka takımlarından Lyngby formasını giyen ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, kulübümüz adına Akademi koordinatörümüz Taner Ay ve yeni transferimiz Ertuğrul Tekşen katıldı. Santrafor ve forvet arkasında oynayabilen 21 yaşındaki Ertuğrul Tekşen, 5 Kez U16 Milli Takımımızın formasını giydi." denildi.

SON DAKİKA