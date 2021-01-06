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: Hak edilmiş bir 3 puan kazandık!

Konyasporlu futbolcu , 'in 17. haftasında 'ı 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu "Hak edilmiş bir 3 puan kazandık!" dedi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:15 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:24
Uğur Demirok: Hak edilmiş bir 3 puan kazandık!

'a karşı 17 yıl sonra kazandıklarını vurgulayan : "Çok şükür bu sene penaltı kaçırmadım. İnşallah kaçırmam. Beklenti, attıkça yükseliyor ama futbolda kaçırmak da var. İki takımın da eksikleri, hastalıktan çıkmış oyuncuları vardı. 3 gün önce maçlar vardı. Öne geçtik. Devre bitmeden beraberlik oldu. Bu bizim için dezavantaj oldu. İkinci yarı başında golü bulmak rahatlattı. Gelen goller, maçın son dakikaları pozisyonlu ve zevkli oldu. Uzun zamandır Galatasaray'a karşı galibiyetimiz yoktu. Böylesi anlamlı oldu. Çok güzel, inançlı ve hak edilmiş bir galibiyet" dedi.

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