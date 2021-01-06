İttifak Holding Konyaspor, zirveye ayar verdi... Sahaya liderlik için çıkan Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlılar, güçlü rakibini 4 golle bozguna uğrattı. Genç futbolcusu Erdon Daci'nin iki golüyle iki kez öne geçen Konya, Uğur Demirok'un penaltısı ve Artem Kravets'in sayısıyla maçı kazandı. Erdon Daci bu sezon ilk kez golle tanışırken, Uğur Demirok 4, Artem Kravets ise 7 gole ulaştı. Anadolu Kartalı, bu sezon Süper Lig'in ikinci yarısında atılan en hızlı ikinci golü de (45. dakika 45. saniye) Daci'nin ayağıyla buldu.



TARİHİNDE İLK KEZ BAŞARDI

Yeşil-beyazlılar, en son 13 Eylül 2003'te evinde 1-0 yendiği rakibini toplam 27 maç aradan sonra ilk kez mağlup etti. Bu süreçte 20 yenilgi, 7 beraberlik alan Anadolu Kartalı, kötü seriye son verdi. Konya, rakibine karşı evinde oynadığı 20. maçında 3. kez galibiyete ulaştı. Ayrıca yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez rakibine 4 gol attı. Bu sezon İstanbul takımlarıyla çıktığı 5. maçta, 4. galibiyetini aldı. Beşiktaş'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-1, F.Bahçe'yi 2-0 ve Galatasaray'ı 4-3 yendi. Sadece Başakşehir'e 2-1 yenildi.



ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI

2 gol atarak yıldızlaşan Erdon Daci, maç sonu çok mutluydu. 22 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu, "Galatasaray gibi bir rakibe karşı 3 puan aldık. Hocama teşekkür ediyorum. Kötü de oynasam bana güveniyor. O güveni boşa çıkarmak istemedim. 2 gol attım. Alper Uludağ ağabeyime armağan ediyorum" dedi.



'YAZIKLAR OLSUN' DEDİM

Konya Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Diagne'nin penaltısının ardından yoğun itirazı sonucu atıldı. Maç sonu, "Rakibi iyi analiz ettik. Kazanmak için çıkmıştık. Hayatımda ilk kez atıldım. Yan hakeme sadece yazıklar olsun dedim" diye konuştu.



BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ

Artem Kravets, attığı gollerle takımını taşıyor. 31 yaşındaki santrfor bu sezon 11 lig maçında 7. kez ağları sarstı. Ukraynalı golcü büyük maçlarda sahne almayı da seviyor. Beşiktaş'a 2, F.Bahçe'ye 1 gol atan Kravets, Aslan'ı da boş geçmedi.