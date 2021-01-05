Konyaspor Galatasaray maçında kırmızı kart gören İsmail Kartal o anları anlattı! "Hayatım boyunca..."

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray karşısında aldıkları 4-3'lük galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Antrenörlük hayatında ilk defa kırmızı kart gördüğünü dile getiren Kartal, hayatı boyunca hiç küfür etmediğini ifade etti.

"BEN HAYATIMDA HİÇ KÜFÜR ETMEDİM"

Maç sırasında gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Kartal, "Ben antrenörlük hayatımda ilk defa kırmızı kart gördüm. Ben hakeme, "Niye hep rakip takımdan yana kullanıyorsunuz takdir haklarını, niye hep baskı altına alıyorsunuz oyuncularımızı?" dedim. Sehic aut atarken hemen baskı görüyor. Penaltı tekrar ediliyor. İlk devre faul yoktu, faul verdi. Az daha gol yiyorduk. Boş kaleye atamıyorlar. Ben hayatımda hiç küfür etmedim, kendime de küfür ettirtmedim. Ben yazıklar olsun dedim, kırmızı kart gördüm. Bunu hak etmedim. Biz de hastalıkla, sıkıntılarla mücadele ediyoruz. Taciz yok, hakaret yok. Bunu söylemem gerekirdi ama canımız yanıyor. Hakemler biraz daha duyarlı olsun. Hakemleri tamam koruyalım ama bu kadar da tercih haklarıyla ilgili bu doğru olmuyor. Biz bu kadar insanı burada temsil ediyoruz. 12-13 oyuncuyla maça çıkıyoruz. Onları ilgilendiren bir konu değil ama böyle bir şey oldu. Takdir hakkı onlarındır. Sonuçta kazandık. Bu kadar eksiğe, hızlı maç trafiğine, yorgun oyunculara rağmen disiplinle çok iyi mücadele ettik. Rakibi çok iyi analiz ettik. Haklı bir galibiyet elde ettik. Aramızda olmayan Konyaspor taraftarlarına bu galibiyeti armağan ediyorum" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Futbolcularından övgüyle söz eden İsmail Kartal, "Oyuncularım çok disiplinli mücadele ediyorlar. Fiziksel değerler açısından 5-6 en iyi takımından biriyiz ama istediğimiz yerde değiliz. Hastalık sakatlıklar maalesef... Bunlar bizi maalesef zor duruma soktu. Yarım devre onu, 20 dakika onu bu şekilde maçı tamamlayabildik. Sakat oyuncularımızın aramıza dönmesiyle güçlü bir Konyaspor olarak yola devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ YERDE OLMALIYIZ"

Konyaspor'un daha iyi yerlerde olması gerektiğini dile getiren İsmail Kartal, "Kaybettiğimiz Gaziantep, Başakşehir maçları... 0-0 penaltı kaçırıp kendi kalemize gol atıyoruz. Üstün oynayıp mağlup olduk. Gaziantep'i en az 2-0, 3-0 yenmemiz lazımdı. Bir karambolle yenildik. Ankaragücü'nü yenmemiz gerekiyordu, yenildik. Kaybettiğimiz maçlarda da oyun olarak üstündük. Hatayspor maçında 2-1 yenildik ama hakkı beraberlikti. Kafa kafaya oyundu. Biz istediğimiz oyunun, verdiğimiz mücadelenin karşılığını alabilsek daha farklı bir yerde olurduk" şeklinde konuştu.