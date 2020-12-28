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maçı CANLI

'in 15. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekip de karşılaşmadan galibiyet ayrılıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:54
Konyaspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekip de karşılaşmadan galibiyet ayrılıp üst sıralara tırmanmak istiyor.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Amir, Shengelia, Oğuz Kağan, Jevtovic, Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Fabricio, Samudio, , Tunay, Skoda

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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