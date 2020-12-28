Konyaspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekip de karşılaşmadan galibiyet ayrılıp üst sıralara tırmanmak istiyor.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Amir, Shengelia, Oğuz Kağan, Jevtovic, Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.