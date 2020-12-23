Konyaspor yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Topla oyunla devam eden idman, 5'e 2 dönüşümlü olarak yapılan maçlarla tamamlandı. Antrenmanda, Musa Çağıran ile Volkan Fındıklı takımdan ayrı çalıştı.
Konya’da hazırlıklar tam gaz sürüyor
Konyaspor yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:07 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50