Konya’da hazırlıklar tam gaz sürüyor

Konyaspor yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Topla oyunla devam eden idman, 5'e 2 dönüşümlü olarak yapılan maçlarla tamamlandı. Antrenmanda, Musa Çağıran ile Volkan Fındıklı takımdan ayrı çalıştı.