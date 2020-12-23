Haberler İttifak Holding Konyaspor Konya’da hazırlıklar tam gaz sürüyor

’da hazırlıklar tam gaz sürüyor

yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:07 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Konya’da hazırlıklar tam gaz sürüyor

yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Topla oyunla devam eden idman, 5'e 2 dönüşümlü olarak yapılan maçlarla tamamlandı. Antrenmanda, Musa Çağıran ile Volkan Fındıklı takımdan ayrı çalıştı.

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