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Konyaspor'da 6 ay sahalardan uzak kalacak

ekiplerinden 'a 'dan kötü haber geldi. maçında sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun diz bağlarında yırtılma ve yaralanma tespit edildiği, 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 15:13
Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak

ekiplerinden 'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu , sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Demir Grup maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı belirtildi.

Kulüp doktoru Gökhan Özhan'ın muayene ve tetkik sonuçlarına yer verilen açıklamada, "Alper Uludağ'ın sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır." denildi.

Öte yandan Farouk Miya'nın da sol uyluk arka kas grubunda hissettiği ağrıdan dolayı yapılan MR tetkiki sonucunda, biseps femoris kas grubunda 2. derece yaralanma ve ödem tespit edildiği belirlendi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.


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