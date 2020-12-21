Konyaspor - Sivasspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Konyaspor ve Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Sivasspor, mücadeleden attığı tek golle, 3 puanla ayrıldı.

Sivasspor'un golü 60. dakikada Faycal Fajr'dan geldi.

Bu sonuçla Sviasspor, puanını 14'e çıakrttı ve 16. sırada yer aldı. Konyaspor ise 15 puanla 13. sıraya geriledi.

Konyaspor bir sonraki maçını Kayseri deplasmanında oynayacak. Sivasspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

7 MAÇ SONRA GALİBİYET

Öte yandan Sivasspor, bu galibiyetle beraber 7 maç sonra 3 puanla tanışmış oldu.