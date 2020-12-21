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- : 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 13. haftasında ve , Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, Konya deplasmanından attığı tek golle 3 puanla dönmeyi başardı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:03 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 21:03
Konyaspor - Sivasspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve , Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Sivasspor, mücadeleden attığı tek golle, 3 puanla ayrıldı.

Sivasspor'un golü 60. dakikada Faycal Fajr'dan geldi.

Bu sonuçla Sviasspor, puanını 14'e çıakrttı ve 16. sırada yer aldı. Konyaspor ise 15 puanla 13. sıraya geriledi.

Konyaspor bir sonraki maçını Kayseri deplasmanında oynayacak. Sivasspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

7 MAÇ SONRA GALİBİYET
Öte yandan Sivasspor, bu galibiyetle beraber 7 maç sonra 3 puanla tanışmış oldu.

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