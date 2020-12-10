Konyaspor 3 isimde corona virüsüne rastlandığını açıkladı

Konyaspor'da 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, her hafta rutin olarak yapılan Covid-19 testleri neticesinde, 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi. 3 kişinin tedavi, takip ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.
ℹ️ Her hafta rutin olarak yapılan COVID-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) December 10, 2020
Teknik heyet, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/7B091qNk0j