Konyaspor 3 isimde corona virüsüne rastlandığını açıkladı

Konyaspor'da 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, her hafta rutin olarak yapılan Covid-19 testleri neticesinde, 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi. 3 kişinin tedavi, takip ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.