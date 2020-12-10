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3 isimde corona virüsüne rastlandığını açıkladı

3 corona virüsü vakasına rastlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Her hafta rutin olarak yapılan COVID-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik heyet, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:38 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:41
Konyaspor 3 isimde corona virüsüne rastlandığını açıkladı

'da 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, her hafta rutin olarak yapılan testleri neticesinde, 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi. 3 kişinin tedavi, takip ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.

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