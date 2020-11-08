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'ten flaş sözleri! "Güzel bir attım"

'in 8. haftasında 'un 'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada müthiş bir golle perdeyi açan , "Top havadan geldi. Biraz da şanslıydım. Güzel bir attım" dedi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 12:26
Marko Jevtovic'ten flaş Fenerbahçe sözleri! "Güzel bir gol attım"

'in 8. haftasında ile İttifak Holding karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Konyaspor'un açılış golünü kaydeden , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaydettiği enfes ile ilgili Jevtovic, "Top havadan geldi. Biraz da şanslıydım. Güzel bir gol attım" dedi.

Fenerbahçe maçı için çok iyi hazırlandıklarını da vurgulayan Sırp futbolcu, "Fenerbahçe'nin evinde oynamak zor. Kendi evlerinde üstün oynuyorlar. Bunu bilerek iyi hazırlandık. Yaptığımız hazırlıkları sahaya iyi yansıttık. Güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

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