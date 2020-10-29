Konyaspor'da hedef 3 puan

İttifak Holding Konyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



Yeşil-beyazli ekip, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 7'nci haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek, Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 3 grupta oyunla sürdü. Savunma-hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

