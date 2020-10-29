Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor'da hedef 3 puan

'da hedef 3 puan

, bu hafta sahasında oynayacağı Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 17:26
Konyaspor'da hedef 3 puan

İttifak Holding , bu hafta sahasında oynayacağı maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazli ekip, 'de 2020-2021 sezonunun 7'nci haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek, Teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 3 grupta oyunla sürdü. Savunma-hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

BİZE ULAŞIN