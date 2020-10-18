Haberler İttifak Holding Konyaspor Kafalar çalıştı

Kafalar çalıştı

ile Yeni 1-1 berabere kalırken goller iki kafa vuruşuyla geldi. 58’de takımını öne geçirdi, 83’te Kravets 1 puanı getirdi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Kafalar çalıştı

'de İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda maç geçerken eşitlik bozulmadı. 58. dakikada Cueva'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 0-1. 67. dakikada Eduok'un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan 'nin vuruşunda top kaleci Abdulsamed'den döndü. Seken topa Kravets vurdu ancak Erkan topun kaleye gitmesine izin vermedi. 83. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skubic topu içeriye çevirdi, Artem Kravets kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. İki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

İKİ HOCA MEMNUN OLMADI
hocası , kazanmaları gerektiği maçta 1 puanla ayrılmanın kendilerini üzdüğünü söylerken, "Direkten dönen toplarımız oldu. Kazanabilirdik" diye konuştu. Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, "Kazanmayı isteyen iki takım vardı. 1'er puanla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

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