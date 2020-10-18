Kafalar çalıştı

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda maç geçerken eşitlik bozulmadı. 58. dakikada Cueva'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Zeki Yavru ön direkte topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 0-1. 67. dakikada Eduok'un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşunda top kaleci Abdulsamed'den döndü. Seken topa Kravets vurdu ancak Erkan topun kaleye gitmesine izin vermedi. 83. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skubic topu içeriye çevirdi, Artem Kravets kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. İki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

İKİ HOCA MEMNUN OLMADI

Konya hocası İsmail Kartal, kazanmaları gerektiği maçta 1 puanla ayrılmanın kendilerini üzdüğünü söylerken, "Direkten dönen toplarımız oldu. Kazanabilirdik" diye konuştu. Malatya Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, "Kazanmayı isteyen iki takım vardı. 1'er puanla yetinmek zorunda kaldık" dedi.