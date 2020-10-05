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haberi: 'dan Sekidika'yı istiyor!

döneminde birçok isimle yollarını ayıran 'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. , Ahmet Çalık'ın ardından Jese Sekidika'yı da kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:25
Son dakika transfer haberi: Konyaspor Galatasaray'dan Sekidika'yı istiyor!

Son olarak 'dan Ahmet Çalık'ı kadrosuna katan , sarı-kırmızılı takımdan bir daha yapmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1. Lig ekibi 'dan Galatasaray'a transfer edilen Jesse Sekidika, performansıyla göze girememişti. Teknik direktör 'in gelecek planları arasında yer almayan Nijeryalı oyuncunun kiralanmasına karar verilmişti.

KONYASPOR TRANSFERDE ISRARCI!
Uzun süre 'nin gündeminde olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Konyaspor devreye girmişti. Yeşil- Beyazlılar'ın bu konuda ısrarcı olduğu ve gün içerisinde Sekidika hamlesiyle transferi kapatmayı hedeflediği öğrenildi.


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