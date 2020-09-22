Konyaspor Oğuz Kağan Güçtekin, Erten Ersu ve Artem Kravets'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu ile geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev yapan Artem Kravets'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile ile 1 yıllık, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu'yla 2 yıllık ve 31 yaşındaki Ukraynalı forvet Artem Kravets ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Konyaspor'da yeni transferlerden Oğuz Kağan 16, Erten Ersu 64, Kravets ise 23 numaralı formayı giyecek.