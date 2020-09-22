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, ve Artem Kravets'i renklerine bağladı

Son dakika haberi... ekibi , transferde bombaları bir bir patlattı. Yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yıllık, 26 yaşındaki kaleci 'yla 2 yıllık ve 31 yaşındaki Ukraynalı forvet Artem Kravets ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 18:24 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 18:44
Konyaspor Oğuz Kağan Güçtekin, Erten Ersu ve Artem Kravets'i renklerine bağladı

ekiplerinden İttifak Holding , bir dönem forması da giyen ve ile geçtiğimiz sezon 'da görev yapan Artem Kravets'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ile ile 1 yıllık, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu'yla 2 yıllık ve 31 yaşındaki Ukraynalı forvet Artem Kravets ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

'da yeni transferlerden Oğuz Kağan 16, Erten Ersu 64, Kravets ise 23 numaralı formayı giyecek.

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