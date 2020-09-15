 BİZE ULAŞIN
Haberler İttifak Holding Konyaspor İsmail Kartal: Hak ettiğimiz yere geleceğiz

: Hak ettiğimiz yere geleceğiz

'da 'ın yerine göreve gelen , 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kendisini Konyaspor'da çalışmaya layık gören kulüp yönetimine teşekkür eden Kartal, "Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle 'nın potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 00:04 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
İsmail Kartal: Hak ettiğimiz yere geleceğiz
'da 'ın yerine göreve gelen , 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kendisini Konyaspor'da çalışmaya layık gören kulüp yönetimine teşekkür eden Kartal, "Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle 'nın potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep birlikte çalışarak Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. Kartal sözlerini şöyle sürdürdü: "G.Birliği maçına en iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maça kadar futbolcularımızla görüşmeler yapacağız. İlk maçlar, ilk başlangıçlar zor olur.