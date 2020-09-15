İsmail Kartal: Hak ettiğimiz yere geleceğiz
Konyaspor'da Bülent Korkmaz'ın yerine göreve gelen İsmail Kartal, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kendisini Konyaspor'da çalışmaya layık gören kulüp yönetimine teşekkür eden Kartal, "Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle Konya'nın potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.
İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 00:04 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50