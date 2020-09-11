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11 Eylül 2020, Cuma
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’a gol makinesi!

Konyaspor’a gol makinesi!

, sessizliğini ekibi Kalba'dan 'le bozmaya hazırlanıyor.

, sessizliğini ekibi Kalba'dan 'le bozmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, Yeşil Burun Adaları'ndan yıldız golcüyle kiralık anlaştı. 28 yaşındaki forvet, geçen sezon 19 maçta 7 gol, 5 asist yaptı. Bir önceki sezon Partizan'da ise 49 maçta 26 gol 4 asistle oynamıştı.
  1. 11.9.2020
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