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09 Eylül 2020, Çarşamba
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bitirdi

Konya bitirdi

Konyaspor, daha önce Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı ile el sıkıştı.

Konyaspor, daha önce Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı ile el sıkıştı. Yeşil-beyazlılar, 'a yaklaşık 200 bin euro civarında bonservis ödeyecek.
  1. 9.9.2020
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