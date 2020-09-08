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08 Eylül 2020, Salı
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Konya’nın acı günü

Konya’nın acı günü

'un  altı takım kalecisi , tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

'un altı takım kalecisi , tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.
  1. 8.9.2020
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