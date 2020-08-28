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28 Ağustos 2020, Cuma
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Konyasporlu Musa iddialı

Konyasporlu Musa iddialı

'un Alanya'dan transferi , iple çekiyor.

'un Alanya'dan transferi , iple çekiyor. Daha önce 2011'de yeşil- beyazlılarda oynayan 27 yaşındaki orta saha, "Konyaspor formasını giyeceğim için çok gururluyum. En iyi yerlere gelmek istiyorum. Bunu da Konyaspor forması ve armasıyla yaşamak istiyorum" diye iddialı konuştu.
  1. 28.8.2020
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