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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Oscar Konya'da

Oscar Konya'da

Transferde gaza basan , geçen sezon ’de 14 gol atan, bonservisi V.Guimaraes’teki ’la kiralık olarak el sıkıştı.

Denizlispor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve V.Guimaraes'e dönen , 'a çok yakın. Denizlispor'un takımda tutamadığı ve Portekiz ekibinin satmaya sıcak baktığı 23 yaşındaki Kolombiyalı golcü için 'den Konyaspor, , ve , kıran kırana bir yarışına girişmişti. 4 kulüp arasında Konyaspor'un mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi. Yeşilbeyazlıların, satın alma opsiyonuyla genç golcüyü kiralamak için el sıkıştığı belirtildi.

HOROZLAR'IN NÖBETÇİ GOLCÜSÜ
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yedek kulübesinden girdiği karşılaşmalarda attığı gollerle dikkat çeken, Süper Lig ve 'nda kaydettiği 14 golle Horozlar'ın en golcü ismi olan Estupinan'a; yurt dışından da birçok kulübün talip olduğu ancak Kolombiyalı santrforun, tercihini yeşil-beyazlılardan yana kullandığı bildirildi. Aradaki ufak pürüzler halledildikten sonra önümüzdeki günlerde Estupinan'la resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

MUSA ÇAĞIRAN DA GELİYOR
ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Musa Çağıran, Konyaspor'a çok yakın. 27 yaşındaki orta sahanın, yeşil-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Geçen sezon 7'si ilk 11, 22 maçta görev alan tecrübeli orta saha, 1 de asist yaptı.

KANATLARA NİJERYALI SAMUEL EDUOK
Konyaspor, Hırvatistan ekibi H.Split'te forma giyen Samuel Eduok'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Transfer, H.Split'in resmi internet sitesinden duyuruldu. Ülkemizde daha önce Erzurumspor ve formaları da giyen 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, geçen sezon oynadığı 32 maçta 11 gol, 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Sağ kanatta oynayan Eduok, sol kanat ve santrforda da görev alabiliyor.

GENÇLER'LE HAZIRLIK
Konyaspor, bir diğer Süper Lig ekibi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre; 29 Ağustos Cumartesi günü Kayacık Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

  1. 27.8.2020
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