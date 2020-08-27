Oscar Konya'da

Denizlispor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve V.Guimaraes'e dönen Oscar Estupinan, Konyaspor'a çok yakın. Denizlispor'un takımda tutamadığı ve Portekiz ekibinin satmaya sıcak baktığı 23 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Süper Lig'den Konyaspor, Erzurum, Kayseri ve Sivasspor, kıran kırana bir transfer yarışına girişmişti. 4 kulüp arasında Konyaspor'un mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi. Yeşilbeyazlıların, satın alma opsiyonuyla genç golcüyü kiralamak için el sıkıştığı belirtildi.

HOROZLAR'IN NÖBETÇİ GOLCÜSÜ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yedek kulübesinden girdiği karşılaşmalarda attığı gollerle dikkat çeken, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydettiği 14 golle Horozlar'ın en golcü ismi olan Estupinan'a; yurt dışından da birçok kulübün talip olduğu ancak Kolombiyalı santrforun, tercihini yeşil-beyazlılardan yana kullandığı bildirildi. Aradaki ufak pürüzler halledildikten sonra önümüzdeki günlerde Estupinan'la resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

MUSA ÇAĞIRAN DA GELİYOR

Alanyaspor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Musa Çağıran, Konyaspor'a çok yakın. 27 yaşındaki orta sahanın, yeşil-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Geçen sezon 7'si ilk 11, 22 maçta görev alan tecrübeli orta saha, 1 de asist yaptı.

KANATLARA NİJERYALI SAMUEL EDUOK

Konyaspor, Hırvatistan ekibi H.Split'te forma giyen Samuel Eduok'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Transfer, H.Split'in resmi internet sitesinden duyuruldu. Ülkemizde daha önce Erzurumspor ve Kasımpaşa formaları da giyen 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, geçen sezon oynadığı 32 maçta 11 gol, 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Sağ kanatta oynayan Eduok, sol kanat ve santrforda da görev alabiliyor.

GENÇLER'LE HAZIRLIK

Konyaspor, bir diğer Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre; 29 Ağustos Cumartesi günü Kayacık Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.