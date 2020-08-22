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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bu sezon farklı olacak

Bu sezon farklı olacak

'un 22 yaşındaki Ugandalı , öncesi camiaya umut dağıttı.

'un 22 yaşındaki Ugandalı , öncesi camiaya umut dağıttı. Miya, "Geçtiğimiz sezon yeterli bir performans sergileyemedik. Bunu tersine çevirmek için bu sene kenetlendik ve daha çok çalışıyoruz. Bu şekilde taraftarlarımızı memnun etmek ve lig tablosunda daha yukarılarda bir pozisyonda yer almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
  1. 22.8.2020
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